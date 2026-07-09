“Unpercento Equo”, arriva ad Avellino la raccolta firme per la tassazione delle grandi ricchezze

Domani 10 luglio dalle ore 18:00 sul corso di Avellino, all’altezza di piazzetta Agnes, ci sarà la raccolta firme della proposta di legge di iniziativa popolare 1%EQUO, che introduce un’imposta patrimoniale annuale progressiva sui grandi patrimoni superiori a 2 milioni di euro oltre alla prima casa.

La proposta prevede aliquote comprese tra l’1% e il 3,5% sulla quota eccedente la soglia di 2 milioni, con esclusione dell’abitazione principale, oltre un allineamento alla media europea delle aliquote dell’imposta di successione. Il gettito, stimato tra i 26 e i 60 miliardi annui, sarà vincolato al finanziamento di sanità pubblica, istruzione, politiche abitative, tutela ambientale, sicurezza sul lavoro, disabilità e sostegno al reddito, oltre a una quota

destinata alla diminuzione dell’IRPEF. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di riequilibrare il sistema fiscale che, come previsto dall’art. 53 Costituzione deve essere progressivo e ad oggi non lo è per il 5% più ricco, ed è caratterizzato da una maggiore incidenza

sul lavoro rispetto ai grandi patrimoni, e di rafforzare i servizi pubblici essenziali da troppi anni sottofinanziati.