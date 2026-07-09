Rotondi, violenze sessuali e stalking: Pm chiede assoluzione per le violenze sessuali

Si è tenuto questa mattina il processo a carico di A.P.M., 22 anni di Rotondi, difeso dall’Avvocato Vittorio Fucci e dall’Avvocato Daniela Martino, imputato di 2 episodi di violenza sessuale e di stalking nei confronti dell’ ex ragazza, 23 anni di Montesarchio, per un lungo periodo di tempo.

Il Pm, a seguito delle prove acquisite in dibattimento, ha richiesto l’assoluzione per i reati più gravi, ossia i diversi episodi di violenza sessuale e ha chiesto la condanna solo per stalking.

La parte civile, rappresentata dall’Avvocato Giovanna Coppola, ha duramente contestato la richiesta del Pm. Nella prossima udienza ci saranno le discussioni dell’Avvocato Vittorio Fucci e dell’Avvocato Daniela Martino, difensori dell’imputato A. P. M.