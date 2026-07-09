Avellino Cura Comune, il sindaco Pizza chiama i cittadini: collaborate per decoro urbano e cura del verde

AVELLINO- “Un nuovo modello di citta’ in cui il decoro urbano e l’ordine siano al centro, in linea con quanto il sindaco ha promesso ai cittadini una nuova visione della citta’”. E’ cosi che l’assessore Enza Ambrosone ha aperto la conferenza stampa a Piazza Del Popolo per annunciare la delibera che la giunta comunale di Avellino ha votato sul decoro urbano. Avellino Cura Comune, questo l’atto di indirizzo che fa da cornice ad una nuova visione della città in cui decoro urbano, pulizia del verde e responsabilità condivisa saranno un punto centrale. Al tavolo insieme all’assessore Enza Ambrosone anche lo stesso sindaco Nello Pizza e la vicesindaco Anna D’Aliasi. “Abbiamo avviato già da ieri un’ operazione di manutenzione straordinaria, un’ opera di pulizia delle strade, abbiamo messo a dimora alcune piante per il Corso e presto anche in Piazza Liberta’, ma la nostra attenzione non e’ solo al centro ma anche al resto della citta’”. Ma il passaggio più importante è quello che riguarda il coinvolgimento dei cittadini: ” C’è bisogno dei cittadini e della comunita’ che accompagni questo percorso. La cittadinanza che noi abbiamo il dovere di tutelare e anche di far rispettare le regole. Abbiamo bisogno di coinvolgere tutte le associazioni sul territorio e le scuole nel la cultura del rispetto del bene comune. Ovviamente dobbiamo coinvolgere e anche controllare”.

STOP ALLE BICI, DEIAZIONI DI ANIMALI E AREE VERDI PRIVATE

Rispetto a questa esigenza di tutela della comunità e di rispetto delle regole, Ambrosone ha annunciato che “il sindaco nelle prossime ore firmerà tra ordinanze, la prima rivolta agli animali di affezione per il rispetto delle regole legate alle deiezioni, nel dire questo sono state già incrementate le dog toilette, implementato anche i cestini di rifiuti per tutti i luoghi della città, in particolare in previsione delle manifestazioni estive. L’altra ordinanza che il sindaco si prepara a firmare riguarda il divieto, in determinate fasce orarie , delle bici lungo il Corso. Ci sono delle persone che hanno la necessità di essere tutelate. Sul rispetto delle regole viene chiesta partecipazione e condivisione. Sara’ incrementata anche la parte del controllo, che si chiuderà con un lavoro sanzionatorio”. Una nuova visione di citta’ in cui “lo spazio pubblico estensione della nostra proprietà privata”. Ha concluso Ambrosone: “Mi piace solo ribadire un aspetto, non parliamo solo di decoro urbano, ma parliamo di nuova politica del verde in città.Abbiamo fatto fatto negli ultimi giorni in questa opera di ricognizione anche con gli uffici un incontro specifico con l’ufficio che si occupa di pianificazione strategica e di reperimento dei dei fondi. Uno dei, come dire, una delle linee che ho chiesto di seguire con più attenzione è quella del reperimento di fondi volti alla nuova piantumazione, alla salvaguardia del patrimonio ambientale della città di Avellino. Siamo nell’anno del Signore 2026, ci sono cambiamenti climatici, ci sono condizioni che ci impongono di guardare in quella direzione”. Il sindaco Nello Pizza ha ricordato come : “Noi vogliamo che Avellino recuperi il decoro urbano degno del 2026, noi stiamo cercando di mettere in moto una macchina , ci aspettiamo dai cittadini una collaborazione ma non per punire ma per richiamare le persone al rispetto delle regole”