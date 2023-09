Unisa, Polo di Avellino: si parte. Il 2 ottobre via ai corsi

Inizia l’avventura del Polo universitario di Avellino. Il 2 ottobre, gli alunni del corso di laurea triennale professionalizzante in Tecniche per l’Edilizia e il Territorio del Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Salerno siederanno per la prima volta nei banchi delle nuove aule di Palazzo di Città. Sarà una data storica per Avellino che finalmente avrà la sua Università

Nelle prossime settimane verranno attivati anche gli altri corsi: quelli per la Laurea Magistrale in Sicurezza Informatica e Tecnologie Cloud/ Cyber security and Cloud Technologies afferente al Dipartimento di Informatica dell’Università di Salerno e quelli per la Laurea Magistrale in Electrical Engineering for Digital Energy, facente capo al Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione ed Elettrica e Matematica Applicata dell’UniSa.