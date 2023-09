Sapori e giochi della tradizione, a Domicella fine settimana con “cuzzetiello” e gara del “carruocciolo”

Dopo il successo e il travolgente concerto di Tony Tammaro che ha chiuso la trentacinquesima edizione della Sagra della Frutta Secca di Casola, arriva il secondo appuntamento per il Comune di Domicella che vedrà il contributo della Regione Campania per recuperare una tradizione nata nelle strade partenopee negli anni 50 e diventata una vera e propria testimonianza di creatività e ingegno: la cosiddetta “corsa del carruocciolo”. Tra le strade del comune irpino, infatti, domenica si svolgerà una gara tra i “carruoccioli” realizzati come vuole la tradizione con semplicità e oggetti di legno, corde per tirarli, ma anche freni di gomma per non consumare le scarpe e oggi sistemi anche moderni con qualche sterzo e rivestiture particolari. Un gioco antico che fa anche un po’ i conti con la modernità. Questi kart fai da te approderanno domenica a Domicella, uno dei pochi centri della Campania insieme a Boscotrecase, Vico di Palma, Carbonara e Pago Vallo di Lauro dove non si è mai persa la tradizione per questo affascinante gioco. Quest’anno insieme alla Proloco e al Comune di Domicella, guidato dal primo cittadino Antonio Corbisiero, per l’iniziativa arriva anche il contributo all’interno del cartellone di eventi finanziato dal Poc della Regione Campania del progetto “Il Nocciolo e le strade dei forni”, giunto alla Diciassettesima Edizione, la cui direzione artistica e’ stata affidata a Michele Ippolito.

che insieme a Domicella vede in campo altri sei comuni di tre province campane con diverse iniziative di promozione culturale ed enogastronomica dei prodotti locali. A partire da Pago Vallo Lauro e poi nei comuni di Marzano di Nola, Taurano, Visciano, San Giorgio del Sannio. Non solo giochi della tradizione campana ma anche prelibatezze. Sabato infatti sempre a Domicella, tocca anche ad uno dei pezzi forti dello Street Food in Campania, si tratta del “cuzzetiello”, la parte del pane svuotata di mollica e riempita con polpette al sugo o altre pietanze. La Proloco delizierà il palato di chi vorrà assaggiare questa “prelibatezza” nella serata di sabato alla sagra organizzata nel comune del Vallo di Lauro. Due eventi imperdibili per recuperare la memoria di una Campania ricca di sapori e di ingegno.