Pratola Serra, incandidabilità Aufiero: in Consiglio decadenza e surroga

PRATOLA SERRA- Presa d’atto della decadenza del consigliere comunale Antonio Aufiero e surroga. Il presidente del consiglio comunale di Pratola Serra Carmine Vacchio non ha perso tempo nell’inserire all’ordine del giorno del civico consesso che si riunirà il prossimo 28 settembre anche gli atti relativi alla procedura di decadenza dell’ex sindaco, dopo la sentenza definitiva che ne ha sancito l’incandidabilita’ emessa dalla Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione. Proprio la Prefettura di Avellino ha indicato con una nota firmata dal viceprefetto vicario Perrotta, in cui si sollecitavano gli adempimenti alla decadenza sancita da alcuni comma della Legge Severino. Quindi il primo consiglio comunale utile, quello del 28 settembre in cui ci sono anche altri punti all’ordine del giorno, servirà a definire tutto il caso incandidabilita’.