Unisa, a Montoro la Scuola di Specializzazione in Archeologia

Stamane incontro preliminare tra l’Amministrazione Comunale di Montoro e il Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale (DiSPaC) dell’Università degli Studi di Salerno per l’avvio della Scuola di Specializzazione in Archeologia presso il Complesso Monumentale Santa Maria degli Angeli.

Presenti il sindaco Salvatore Carratù, i consiglieri Marianna Trifone, Vincenzo Bruno, Antonio Russo e Raffaele D’ Amato e il dottore Fausto Longo, professore ordinario di Archeologia e Storia dell’Arte Greca e Romana presso il Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale – DiSPaC, punto di riferimento accademico per gli studi sul mondo classico.

Un momento di conoscenza e confronto, quello di stamane, tra i due enti per definire le future attività accademiche che avranno sede nell’ex convento di Torchiati. Dal prossimo autunno 2026 il Convento Santa Maria degli Angeli accoglierà gli studenti della Scuola di Specializzazione in Archeologia.

L’Amministrazione comunale: “Siamo felici dell’attivazione di questa nuova scuola di alta specializzazione universitaria – un sentito ringraziamento va al prof. Virgilio D’Antonio, Rettore dell’Università che fin da subito ha accolto le nostre istanze rispetto a quanto era stato previsto dalla precedente programmazione, che prevedeva la collocazione di Uffici Dipartimentali, su cui avevamo espresso nostre perplessità. L’arrivo della Scuola di Specializzazione di Archeologia sarà un’importante opportunità di crescita territoriale per Montoro.”