Scandone Avellino, chiusa stagione storica: le parole di Trasente e Pastena

Emozione, orgoglio e programmazione. Sono stati questi i temi centrali della conferenza stampa conclusiva della stagione della Scandone Avellino, tenuta dal presidente Marco Trasente e dal direttore generale Giulio Pastena dopo la vittoria del campionato di Serie B Interregionale e la conquista della promozione in Serie B Nazionale.

Trasente ha definito il traguardo raggiunto «il coronamento di tre anni di lavoro, sacrifici e scelte non semplici», ringraziando tutte le componenti che hanno contribuito alla crescita del progetto.

Un pensiero speciale è stato rivolto al tecnico Ciro Dell’Imperio, al capitano Andrea Iannicelli, allo staff, agli sponsor e ai tifosi biancoverdi, protagonisti di un percorso costruito giorno dopo giorno con passione e senso di appartenenza.

«Oggi siamo felici ed emozionati. Questa promozione rappresenta il risultato di un lavoro condiviso da tante persone che hanno creduto nel progetto sin dal primo giorno. Senza il loro contributo tutto questo non sarebbe stato possibile», ha dichiarato il presidente.

Trasente ha inoltre confermato la volontà della società di proseguire nel percorso di crescita

intrapreso, affrontando la Serie B Nazionale con ambizione ma anche con la consapevolezza delle difficoltà che il nuovo campionato presenterà.

Sul futuro del club è intervenuto anche il direttore generale Giulio Pastena, che ha evidenziato la solidità della programmazione societaria: «La promozione rappresenta un punto di partenza e non di arrivo. La Scandone ha già definito un piano di sviluppo pluriennale che comprende il consolidamento della prima squadra, il rafforzamento della struttura organizzativa e investimenti importanti nel settore giovanile. Vogliamo costruire una società sempre più solida, sostenibile e radicata nel territorio».

Nel corso della conferenza sono state annunciate anche alcune importanti novità per la prossima stagione: la conferma di Ciro Dell’Imperio alla guida della prima squadra, la nomina di Lorenzo Rubinetti come nuovo responsabile del settore giovanile, la collaborazione con gli Avellino Boars e il lancio della campagna abbonamenti per il campionato di Serie B Nazionale.

«Oggi festeggiamo una promozione che ci rende orgogliosi. Da domani torneremo a lavorare per scrivere un nuovo capitolo della storia della Scandone», ha concluso Trasente.

Una storia che, dopo il ritorno in Serie B Nazionale, guarda al futuro con entusiasmo,

programmazione e la volontà di continuare a crescere nel segno della tradizione biancoverde.