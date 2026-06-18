“In ricordo di Roberto Bembo”: a Mercogliano tre giornate di sport, comunità e aggregazione

Mercogliano si prepara a vivere un fine settimana all’insegna dello sport e del ricordo. Dal 19 al 21 giugno, il Mercurio Sporting Club ospiterà una tre giorni dedicata a Roberto Bembo, giovane strappato troppo presto alla vita nella notte di Capodanno 2023 a Torrette di Mercogliano, giovane la cui memoria continua a unire la comunità attraverso iniziative partecipate e inclusive.

L’apertura è prevista per venerdì 19 giugno, con l’avvio delle iscrizioni ai tornei e la Santa Messa delle 17.30, momento centrale del programma. A seguire, una dimostrazione sportiva a cura di Anytime Fitness e una serata di musica e intrattenimento che darà ufficialmente il via alla manifestazione.

La giornata di sabato 20 giugno sarà dedicata ai sorteggi delle squadre e alle attività per i più piccoli, con i giochi d’acqua della tarda mattinata. Nel pomeriggio spazio alle competizioni: torneo di calcio a 5 e torneo di pallavolo, con premiazioni serali.

Domenica 21 giugno si entrerà nel vivo con le fasi finali del calcio a 5, ancora giochi d’acqua per i bambini e la premiazione conclusiva. La manifestazione si chiuderà a mezzanotte con un momento collettivo dedicato al ricordo di Roberto.