Unimpresa Irpinia-Sannio e “Liberi dal debito” insieme contro sovraindebitamento e crisi

Unimpresa Irpinia-Sannio e l’Associazione di Promozione Sociale “Liberi dal Debito” hanno sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato ad attivare sul territorio un servizio strutturato di informazione, orientamento e consulenza gratuita per cittadini, famiglie e imprenditori in condizioni di difficoltà economica. L’accordo, firmato dai rappresentanti dell’associazione Marco Palmieri e Claudio Morelli, e dal Presidente di Unimpresa Irpinia Sannio, il professor Ignazio Catauro, rappresenta un passo nella costruzione di una rete di tutela contro il fenomeno del sovraindebitamento e contro i rischi connessi all’usura e all’esclusione finanziaria.

Il protocollo si inserisce nel solco della normativa nazionale in materia di sovraindebitamento, dalla Legge 3/2012 fino al nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, strumenti che consentono di accedere a procedure legali di composizione della crisi, ristrutturazione del debito e definizione sostenibile delle esposizioni finanziarie. L’obiettivo dell’intesa è quello di ampliare la diffusione delle opportunità previste dalla legge, offrendo consulenza personalizzata e orientamento qualificato a chi si trova in una situazione di squilibrio economico, spesso aggravata dalla mancanza di informazioni chiare e tempestive.

“Questo protocollo rappresenta un atto di responsabilità verso il nostro territorio”, ha dichiarato il Presidente di Unimpresa Irpinia Sannio, Ignazio Catauro. “Non possiamo limitarci a registrare le difficoltà delle imprese e delle famiglie, dobbiamo offrire strumenti concreti per affrontarle. Lo Sportello nasce per intercettare il disagio prima che degeneri e per accompagnare le persone verso soluzioni previste dalla legge, sicure e sostenibili”.

Attraverso questa collaborazione, Unimpresa Irpinia Sannio e l’Associazione “Liberi dal Debito” si impegnano a promuovere attività di divulgazione, informazione e assistenza, mettendo a disposizione competenze e spazi dedicati al ricevimento

dell’utenza interessata. L’intento è intervenire in fase preventiva, prima che le difficoltà si trasformino in situazioni irreversibili, offrendo strumenti concreti per ristrutturare il debito, tutelare il patrimonio e ripristinare condizioni di sostenibilità finanziaria.

Catauro ha poi sottolineato l’importanza strategica dell’iniziativa anche sul piano sociale: “Occuparsi di sovraindebitamento significa difendere il tessuto produttivo, ma anche prevenire fenomeni pericolosi come l’usura e l’emarginazione economica. Dare

informazione, orientamento e consulenza gratuita vuol dire restituire dignità e prospettiva a chi vive una fase di crisi. È questo il ruolo che un’associazione come Unimpresa deve svolgere, essere presidio attivo e punto di riferimento per imprese e

cittadini”.