Grottolella Comunità Cardioprotetta: installato il primo defibrillatore pubblico

Domenica 1 marzo in Piazza Municipio a Grottolella è stato installato da parte della amministrazione comunale il primo defibrillatore pubblico, con la benedizione del parroco Don Marcelo. Iniziativa che si inserisce nel progetto di “Grottolella Comunità Cardioprotetta” a beneficio della collettività tutta e che vedrà nelle prossime settimane la installazione di altri defibrillatori su tutto il territorio e impianti sportivi, dopo quelli già consegnati in dotazione alle scuole elementari e medie.

L’iniziativa nasce grazie alla dott.ssa Jessica Govetosa e alla azienda DS GROUP in collaborazione con l’amministrazione comunale. Presso il Comune, si terrà un ulteriore corso Bls- d sabato 11 aprile sull’utilizzo dei defibrillatori.