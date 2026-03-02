VIDEO/ Frana sulla strada per il Santuario di Montevergine: arrivano i rocciatori dalla Costiera Amalfitana

Proseguono senza sosta gli interventi di messa in sicurezza lungo la strada provinciale che conduce al Santuario di Montevergine, chiusa dallo scorso novembre a causa della frana che ha interessato il costone del Monte Partenio.

Da questa mattina sono operativi anche i rocciatori giunti dalla Costiera Amalfitana, chiamati a supportare la squadra già impegnata nella realizzazione della palificata di contenimento. Si tratta di tecnici altamente specializzati negli interventi in parete e sospesi nel vuoto, professionisti abituati a operare in ambienti ostili e in condizioni di rischio, come già avvenuto in diversi cantieri lungo la fascia costiera campana.

Il loro arrivo va a irrobustire il team di operai che da alcune settimane lavora alla stabilizzazione del costone franato. Le operazioni prevedono il consolidamento della parete rocciosa, la rimozione dei detriti instabili e l’installazione di strutture di sostegno necessarie a garantire la sicurezza dell’arteria provinciale, attualmente interdetta al traffico.

L’obiettivo fissato è ambizioso ma concreto: riaprire in primavera almeno una corsia della strada che conduce al Santuario e consentire, di conseguenza, la riapertura dello stesso luogo di culto ai fedeli, chiuso da fine novembre per motivi di sicurezza.

Al termine degli interventi — che dovrebbero concludersi nell’arco complessivo di due mesi — potrà riprendere anche il servizio della Funicolare di Montevergine, collegamento strategico con la vetta sacra, fondamentale sia per i pellegrini sia per il turismo religioso del territorio.