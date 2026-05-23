L’Unicusano Avellino Basket sposa la Campagna Nazionale UNICEF per il Diritto al Gioco

L’Unicusano Avellino Basket scende in campo per il sociale. Domani mattina, domenica 24 maggio alle ore 11:00, una delegazione del club biancoverde farà visita allo stand dell’UNICEF allestito in Corso Vittorio Emanuele II (nei pressi della Chiesa del Rosario).

All’incontro parteciperanno i tecnici Salvatore Formato ed Antonio Curcio, i giocatori della prima squadra Lucas Fresno e Giacomo Dell’Agnello, insieme a una rappresentanza dei giovani del settore giovanile.

Con questa iniziativa, il club aderisce con orgoglio alla “Campagna Nazionale UNICEF per il Diritto al Gioco”. Un gesto concreto per ribadire la vicinanza della società a tutti i bambini che ogni giorno si trovano a vivere in contesti di difficoltà, paura e conflitto. Per l’Avellino Basket, il gioco e lo sport non sono solo competizione, ma simboli universali di pace e inclusione, capaci di abbattere ogni barriera culturale, sociale e generazionale.