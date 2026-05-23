Montefredane intitola una piazzetta a Ciriaco De Mita nel quarto anniversario della scomparsa

La Giunta Comunale di Montefredane ha approvato la proposta di intitolazione della piazzetta sita in Via Padre Pio allo statista Ciriaco De Mita, nel quarto anniversario della sua scomparsa, ricorrente il prossimo 26 maggio 2026.

La decisione, si legge in una nota dell’Amministrazione Comunale, nasce dalla volontà di rendere omaggio “ad una delle figure più autorevoli della storia politica ed istituzionale italiana del secondo dopoguerra, protagonista indiscusso della vita democratica del Paese e punto di riferimento per intere generazioni di amministratori, cittadini e uomini delle istituzioni”.

Secondo l’Amministrazione guidata dal sindaco Ciro Aquino, De Mita ha rappresentato “per l’Irpinia ed il Mezzogiorno una voce autorevole e lungimirante, capace di coniugare visione nazionale e profondo legame con i territori”. Nel corso della sua lunga esperienza politica ed istituzionale, lo statista irpino ha ricoperto incarichi di altissimo prestigio, distinguendosi per capacità di analisi, passione civile e costante attenzione ai temi dello sviluppo delle aree interne e della partecipazione democratica.

“Con questa intitolazione – sottolinea l’Amministrazione Comunale – intendiamo non soltanto custodire la memoria di un grande protagonista della vita pubblica italiana, ma anche trasmettere alle giovani generazioni il valore dell’impegno politico, del confronto democratico e del servizio alle istituzioni”.

La deliberazione sarà ora trasmessa alla Prefettura di Avellino per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di toponomastica. Successivamente si procederà all’apposizione della relativa targa commemorativa e toponomastica.