Unicusano Avellino Basket: Rei Pullazi rinforza il pacchetto lunghi

Rei Pullazi è un nuovo giocatore dell’Unicusano Avellino Basket ed andrà a rafforzare l’organico di coach Di Carlo. Il club biancoverde è lieto di annunciare l’accordo con il giocatore nato a Roma e di origine albanese. Ala forte di 203 centimetri per 100 chilogrammi, Pullazi, classe ’93, è un giocatore esperto e veterano del campionato di Serie A2 vinto per ben due volte e con due casacche differenti. Due anni fa ha conquistato la promozione con Trapani, mentre nella stagione 2024/2025 è stato tra i protagonisti della cavalcata di Udine. In carriere Pullazi ha indossato le maglie della Virtus Roma, Eurobasket Roma, Recanati. A Legnano, nella stagione 2017/2018, ha chiuso con una media di 11.0 punti e 8.0 rimbalzi a partita, confermandosi un elemento fondamentale. L’anno successivo si è trasferito a Trapani, dove ha replicato le stesse medie di rendimento. Nel 2019/2020 è passato a Tortona, dove ha conquistato la Supercoppa di A2, per poi approdare al Bergamo Basket, dove ha registrato 14.1 punti e quasi 7 rimbalzi di media a partita nella stagione 2020/2021. Due anni fa con Trapani Shark ha contribuito alla promozione in Serie A aggiungendo un’altra Supercoppa di A2 al suo palmarès.

Il neo giocatore biancoverde è un lungo perimetrale, sa aprire il campo con il tiro dalla lunga distanza, uno dei suoi punti di forza. Proviene dalla Givova Scafati, squadra con cui ha iniziato questa stagione agonistica producendo 8.0 punti di media in 23 minuti di utilizzo, il 44.0% da due, il 32.0% da tre punti ed il 78.0% ai liberi, a questi numeri ha aggiunto 3.9 rimbalzi di media. Il giocatore da oggi sarà a disposizione della formazione biancoverde.

“Sono molto contento di venire ad Avellino – afferma Pullazi – c’era già stata la possibilità di venire in Irpinia la scorsa estate, alla fine il destino, in qualche modo, ha fatto sì che questo avvenisse ugualmente. Non vedo l’ora di poter iniziare e dare una mano alla squadra, per cercare di fare il meglio possibile. Ringrazio la società per aver deciso di puntare su di me ed avermi portato in una piazza sana ed ambiziosa”

Coach Di Carlo commenta così l’arrivo di Rei Pullazi: “Giocatore che ha delle caratteristiche offensive e difensive utili a darci delle alternative tattiche. E’ stato protagonista a Trapani ed Udine, contribuendo alla promozione in Serie A di entrambe le formazioni. L’aver fatto parte di roster così importanti lo ha portato a maturare esperienza e per noi rappresenterà sicuramente un vantaggio. Sono molto contento e fiducioso del suo inserimento e del nostro finale di stagione

Così il General Manager Antonell Nevola: “Rei, per le caratteristiche tecniche, va a completare il nostro pacchetto dei lunghi. Un giocatore esperto, importante, siamo contenti abbia accettato di far parte della nostra squadra. Il club ha compiuto un ulteriore sforzo per il conseguimento dei propri obiettivi, per un finale di stagione da vivere insieme a tutti i nostri sostenitori, aspicando possa regalarci emozioni e grandi soddisfazioni”.