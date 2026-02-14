San Valentino solidale: la Misericordia celebra quasi mezzo secolo di amore per i più deboli

AVELLINO- “Un San Valentino solidale: quello dell’amore che dona”. E’ una storia di amore che dura da quasi mezzo secolo quella tra la Misericordia di Avellino e i meno fortunati ,un appuntamento che si rinnova ormai da 45 anni, celebrato anche oggi presso l’Agape Fraterna della Misericordia di Avellino presieduta Massimo Dente. Un pranzo ricco e solidale condiviso con un cuore grande da tutti i volontari impegnati in prima linea che con cuore generoso hanno scelto di rinnovare la tradizione. Un messaggio unanime:l’amore che si trasforma in aiuto concreto.”Con un piccolo gesto si può fare la differenza noi ci mettiamo il cuore – afferma Massimo Dente-accompagnato come sempre dalla moglie Mariangela in prima linea per il volontariato .Presenti le autorità militari, civili e religiose. Toccante il discorso del gia’ presidente Carmine Galietta: “ ll volontariato è parte delle nostre vite, la Misericordia della nostra comunità “. Un menu’ coordinato dalle instancabili volontarie Lucia Rossana Michela Antonia Rossana Annarita Claudia Ivana Rosanna Irene. La Misericordia da’ appuntamento al prossimo anno con il pranzo solidale ma e’ sempre presente con il motto” Dio te ne renda merito “