Da Montemiletto a Casa Sanremo, Gaia e Piero si esibiranno dal vivo durante la settimana del Festival

C’è attesa per i due giovani artisti di Montemiletto, Gaia Pasquariello e Piero Napolitano,

che approderanno a Casa Sanremo per esibirsi proprio nella settimana più attesa per la musica italiana, quella del Festival.

I due giovani talenti irpini provenienti dall’Accademia “Frank Guarente” di Montemiletto, parteciperanno il prossimo 26 febbraio al format Sanremo DOC e il 27 febbraio a Sanremo Live Box con l’associazione VMA Production, diretta dal direttore artistico Vincenzo Capasso.

Gaia Pasquariello, 14 anni , frequenta la classe 2 B dell’Istituto ITE “Amabile” di Avellino, indirizzo Amministrazione, Finanzia e Marketing. Studia Canto dal 2021 con la maestra

Pina Cassano e pianoforte dal 2026 con la maestra Laura Intinghero. La cantante parteciperà alla kermesse sanremese con l’esecuzione del brano inedito “Baci da incubo”, scritto dal maestro Vincenzo Capasso.

Piero Napolitano, 18 anni, classe 2007, frequenta il quinto anno del Liceo Scientifico P.S. Mancini di Avellino. Il giovane artista studia canto da quando aveva 10 anni con la maestra Pina Cassano e da quest’anno ha iniziato a studiare pianoforte con la maestra Laura Intinghero. Piero parteciperà agli eventi musicali sanremesi con un suo brano inedito dal titolo “Lettera d’amore e odio”, testo scritto dallo stesso cantante, con le musiche del maestro Vincenzo Capasso.