Unicusano Avellino Basket, Lombardi: “Bilancio positivo, ora tutti al DelMauro”

Questo pomeriggio al PalaDelMauro il presidente Giuseppe Lombardi ed il Giemme Antonello Nevola hanno incontrato la stampa, per tracciare un bilancio sul campionato 2025/2026 dell’Unicusano Avellino Basket e per fare il punto sull’anno che sta per terminare. La dirigenza avellinese ha manifestato soddisfazione per i recenti risultati ed ha invitato il pubblico per la gara di domenica 28 dicembre contro Scafati, un derby importante nel percorso del club avellinese, con l’obiettivo di riempire il PalaDelMauro.

“Siamo reduci da una vittoria importante, che rappresenta un punto chiave nel nostro cammino – ha commentato il presidente Lombardi – con il successo riportato sabato sera iniziamo a vedere il frutto del lavoro di questo gruppo, in cui crediamo. Siamo soddisfatti e contenti di quanto fatto fino ad ora, abbiamo raggiunto il quinto posto in classifica e confermiamo le nostre ambizioni”

Domenica il derby contro Scafati, un match nel quale l’Avellino Basket vuole convincere ulteriormente. “COnfidiamo nella risposta della città, per rinsaldare questo rapporto di affetto che la società sta portando avanti. Abbiamo promosso delle iniziative per questo match, vogliamo provare a riempire il nostro palazzetto”.

Sul futuro il presidente conferma le ambizioni: “Non vogliamo accontentarci, si può fare sempre meglio e speriamo di raggiungere i nostri traguardi”

“Risultati in linea con le aspettative – ha affermato il giemme Nevola – coach Di Carlo ha fatto un lavoro ottimo da subito ed i giocatori hanno dato risposte importanti. Siamo sulla strada giusta, il campionato è difficilissimo, ma crediamo di poter salire di livello nella seconda parte di stagione”.

Il General Manager avellinese si è soffermato anche su come sta lavorando il club, sulla risposta del pubblico e sugli obiettivi futuri. “La realtà locale la conosciamo e sappiamo di avere la concorrenza del calcio, che è parte fondamentale di questa provincia, ma possiamo fare di più. I risultati devono essere un traino, però, il nostro percorso è stato veloce ed importante in questi anni: abbiamo conquistato la qualificazione alla B Nazionale nell’anno della riforma, ottenuto la promozione in A2 e disputato i play-in l’anno scorso da neopromossi. Risultati importanti. Guardando al futuro la nostra ambizione è ridare il palcoscenico della Serie A alla città di Avellino e speriamo di essere sostenuti da pubblico, istituzioni e tessuto imprenditoriale”.