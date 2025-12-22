Musica, giochi e magia natalizia: ad Atripalda l’After Christmas Party

Sabato 27 dicembre, presso la Villa Comunale “Don Giuseppe Diana” di Atripalda, si terrà la prima edizione di “After Christmas Party”, ideato dal collettivo informale “Slymebros”, che riunisce alcuni volontari del Servizio Civile Universale presso il Comune di Atripalda, con il supporto del Forum dei Giovani ed il patrocinio dello stesso Comune di Atripalda.

La rassegna prenderà il via già dal primo pomeriggio, con laboratori creativi ed attività dedicate ai più piccoli, grazie alla collaborazione con Mr. Punch, a partire dalle ore 16 (E’ gradita la prenotazione al numero 3491121757 – Carmen). Inoltre, con il supporto della APS “Per Un Pugno di Dadi”, sarà dedicato un apposito spazio ai giochi da tavolo.

Alle ore 18:30, nella Biblioteca Comunale “L. Cassese” non mancherà il consueto appuntamento con il gioco della Tombola, con fantastici premi in palio per i fortunati vincitori.

A partire dalle ore 21, dopo l’opening affidato ad Alessandro Fausto, giovane artista esponente della scena locale, il main stage verrà affidato alla musica di Discoland che, con i dj Vincenzo Albanese e Giuseppe Amore, darà il tocco finale ad una serata che si prospetta in piena sintonia con la magia delle feste natalizie.

Ad arricchire ulteriormente la serata, saranno presenti stand enogastronomici, per tutti i tipi di palato.