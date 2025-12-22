Avellino, il Comune “salva” la movida della Vigilia: ordinanza di chiusura per le strade

AVELLINO – Alla fine lo spritz della Vigilia di Natale e Capodanno in città e’ salvo. Il tanto temuto stop alle chiusure dei punti in prossimità dei locali che il 24 e il 31 dicembre registreranno maggiore affluenza. L’ordinanza e’ arrivata. A firmarla il vicecomandante della Polizia Municipale Domenico Sullo. Si legge nell’ordinanza: ” Prendendo atto che nelle giornate del 24 e del 31 dicembre sul territorio comunale, secondo una usuale consuetudine, si verificano occasioni di intrattenimento presso gli esercizi di somministrazione, con un notevole afflusso di persone, soprattutto giovani, anche provenienti da paesi vicini, con una presenza diffusa di pubblico su strade e piazze, soprattutto nei luoghi interessati dal fenomeno della c.d. movida; che la presenza di molteplici e frequentati locali determina in tale occasione situazioni di affollamento, con invasione anche della pubblica via e con ostacolo alla circolazione stradale, determinando altresì pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubblica”, Per questo, anche alla luce del “coordinamento con le altre Forze di Polizia in sede di organizzazione dei servizi di controllo del territorio per i giorni 24 e 31 dicembre, è emersa l’opportunità, per motivi di sicurezza e per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, adottare gli opportuni provvedimenti per la disciplina della sosta e della circolazione nelle aree interessate”. Per cui si prevede “nei giorni 24 e 31 dicembre 2025, dalle le ore 12.00 alle ore 19.00 di ciascun giorno, il divieto di circolazione, esclusi i residenti ed autorizzati, alla Via Matteotti; alla Via Scandone, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Cannaviello e l’intersezione con Via Zoccolari; alla Piazza de Marsico, nel tratto stradale compreso tra l’intersezione con Via Preziosi l’intersezione con Via Testa; alla Via F.lli Urciuoli”.