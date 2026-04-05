Unicusano Avellino Basket, il punto della società sull’infortunio di Dell’Agnello

Riprende oggi la preparazione dell’Unicusano Avellino Basket, che mercoledì scenderà in campo a Mestre per affrontare la Gemini, in occasione del match della trentacinquesima giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest.
Il club comunica che, a seguito dell’infortunio riportato al polpaccio della gamba sinistra durante l’incontro disputato contro la Ferraroni JuViCremona, l’atleta Giacomo Dell’Agnello si sottoporrà nei prossimi giorni a specifici controlli strumentali.
Tali accertamenti si rendono necessari per valutare con precisione l’entità dell’infortunio e definire il conseguente percorso di recupero. Ulteriori aggiornamenti verranno forniti non appena disponibili.