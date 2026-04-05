Passio e biancovestiti baby, a Lauro il passaggio di testimone tra generazioni per le tradizioni di Pasqua

LAURO- Una Passio Christi rappresentata da bambini tra i sei e i dodici anni. Quella che è stata organizzata con 45 bambini anni sotto la guida dei volontari dell’associazione il mondo che vorrei OdV. Le voci narranti affidate a Franco Nappi, Arianna Pentangelo e Cristina Esposito. I testi e la scenografia curati da Fania Nella Lauro, Franco Nappi ed Emilia Esposito. Le coreografie da Rita Ferraro e i costumi da Mariarosaria Lombardo. A conservare la tradizione dei canti del Venerdì Santo nel Vallo di Lauro ci sono anche i baby biancovestiti. 35 bambini tra i 3 e i 5 anni che hanno intonato una canzone sul palco della Piazza di Lauro. I baby biancovestiti guidati dalle maestre della scuola d’infanzia paritaria Il mondo che vorrei baby hanno aperto le celebrazioni e le sfilate dei vari comuni della zona. Per i baby biancovestiti tappa finale in Municipio con gli auguri del sindaco Rossano Sergio Boglione e targa dall’Associazione Biancovestiti del Vallo di Lauro.