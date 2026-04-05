Sei colpi di pistola contro un appartamento in Contrada Alvanite

ATRIPALDA- Sei colpi di pistola esplosi nella notte di Pasqua contro un’abitazione al piano terra di una palazzina, in contrada Alvanite. La conferma arriva dai rilievi eseguiti nella stessa notte da parte dei Carabinieri di Avellino. Un episodio su cui sono in corso gli accertamenti coordinati dalla Procura della Repubblica di Avellino.
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