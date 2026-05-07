Unicusano Avellino Basket: è tempo di Gara 1, a Bologna c’è la Fortitudo

A pochi giorni di distanza dalla vittoria contro la Ferraroni JuVi Cremona, l’Unicusano Avellino Basket torna in campo per affrontare Gara 1 di Play-off con palla a due questa sera alle 20.30. Gli irpini sul campo del PalaDozza cercano il colpaccio in gara 1. In stagione regolare le due formazioni si sono divise la posta in palio, con i biancoverdi che hanno vinto in casa a dicembre 85-62, mentre nel match di ritorno ad imporsi è stata la formazione di bolognese 71-62. Ad arbitrare il match di questa sera i signori.

I biancoverdi hanno respirato clima play-off nel match contro la JuVi Cremona, ora affrontano una delle candidate alla promozione nel quarto di finale. Il fattore campo sarà una elemento che conta in questa serie, al PalaDozza ad aspettare l’Unicusano non soltanto gli avversari, ma anche cinque mila tifosi biancoblù. Avellino nell’affrontare questo avversario si affida alle prestazioni della squadra ed alle individualità. Su tutte c’è quella di Francis, che in queste due partite in cui è sceso in campo ha distribuito assist, messo a segno punti e dato certezze e sicurezze alla squadra. Fondamentale sarà la presenza di Alessandro Grande, che dovrà sostenere la regia biancoverde, con gli irpini che contano di recuperare al meglio anche Pullazi e Zerini scesi in campo non al meglio della condizione la scorsa domenica. La chiave della serie sarà la difesa, con i biancoverdi che dovranno contenere la fisicità degli avversari e la loro capacità di andare a giocare in avvicinamento a canestro.

L’AVVERSARIO

Nel match giocato lo scorso marzo i biancoverdi provarono a tenere testa alla formazione di coach Caja, che ha potuto contare sulla forza straripante di Sorokas, che catturò anche 18 rimbalzi. Attenzione anche al tiro dalla lunga distanza di Sarto. Decisivo nell’ultimo match giocato Della Rosa, con l’ex Pistoia a trovare delle soluzioni fondamentali per permettere alla squadra bolognese di conquistare la vittoria. A far la differenza sarà la taglia fisica degli esterni, su entrambe le metà campo ed un Moore più dentro la squadra, senza dimenticarsi dell’energia dell’energia di Anumba. Sul finire della stagione, per sopperire all’infortunio di Imbrò è arrivato da Cividale la guardia Martino Mastellari. Indisponibili per infortunio oltre Imbrò anche Mazzola e Benvenuti.

LA SERIE

GARA 1 – 7 maggio; GARA 2 – 9 MAGGIO – BOLOGNA

GARA 3 – 12 maggio; Ev. GARA 4 – 14 MAGGIO – AVELLINO

GARA 5 – 17 maggio – BOLOGNA

DIRETTA STREAMING

Il match potrà essere seguito su LNP Pass a partire dalle ore 20.30