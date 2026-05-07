Energia, innovazione e trasporti: dove vanno i capitali dei fondi alternativi

La transizione ecologica e digitale dell’Europa richiede una mobilitazione di capitali senza precedenti. I fondi alternativi, e in particolare gli ELTIF, sono diventati lo strumento centrale per attuare gli obiettivi del Green Deal europeo, direzionando il risparmio verso settori ad alto impatto tecnologico e ambientale. Questi capitali finanziano la modernizzazione delle reti di trasporto, lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili e la diffusione di tecnologie all’avanguardia per la riduzione dei consumi di risorse.

Nel settore energetico, i fondi investono massicciamente in infrastrutture per la produzione di energia pulita e nella resilienza delle reti elettriche, elementi critici per la sicurezza energetica dell’Unione. Una novità rilevante della normativa ELTIF 2.0 è la possibilità di investire direttamente in “Green Bonds” (obbligazioni verdi) europei e in cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS). Questi strumenti offrono ai gestori nuovi canali per finanziare progetti ecosostenibili con un quadro di trasparenza garantito dai regolamenti comunitari.

L’innovazione è l’altro grande pilastro. L’Europa ha oggi la possibilità di investire in aziende Fintech autorizzate da meno di cinque anni, riconoscendo il ruolo cruciale della tecnologia nel migliorare l’efficienza dei servizi finanziari. Parallelamente, i trasporti beneficiano di investimenti in logistica avanzata e mobilità a basse emissioni. Esempi reali di portafoglio includono fornitori leader di comunicazioni satellitari che servono settori critici come il marittimo e il governativo, o aziende farmaceutiche globali specializzate in prodotti basati sulla ricerca scientifica.

Per chi desidera orientare il proprio patrimonio verso questi mega-trend, la piattaforma Fundstore offre una selezione accurata di strumenti specializzati. Attraverso il catalogo ELTIF di Fundstore, è possibile accedere a fondi gestiti da case internazionali come Amundi, che pongono un’attenzione particolare alle transizioni digitale, ambientale ed energetica. Tutti i fondi proposti sono di tipo “Evergreen”, il che significa che il capitale viene investito quasi immediatamente in un portafoglio già diversificato di asset reali, mitigando i rischi tipici delle fasi iniziali di investimento.

Investire oggi in energia, innovazione e trasporti tramite i mercati privati non è solo una forma di diversificazione del portafoglio, ma un modo per partecipare attivamente alla creazione di un’economia più resiliente e sovrana. Grazie alla nuova flessibilità normativa e a piattaforme digitali sicure, il risparmio privato può ora fluire verso i progetti che definiranno la società europea dei prossimi decenni.