“La città che verrà”, inizia il ciclo di incontri promosso dal M5S

Inizia oggi il ciclo di incontri del M5S dedicati a raccontare “La città che verrà”.

“Un percorso aperto ai cittadini, durante il quale illustreremo nel dettaglio il nostro programma, le idee e i progetti per il futuro della città, dando a tutti la possibilità di scegliere in modo consapevole il Sindaco che verrà” – spiegano i rappresentanti del M5S Avellino.

Al primo incontro parteciperanno l’on. Anna Laura Orrico, già Sottosegretaria di Stato per i Beni e le Attività Culturali e l’on. Antonio Caso della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione presso la Camera dei Deputati. Saranno, inoltre, presenti i candidati alle prossime elezioni amministrative nella lista del M5S Antonella Festa, Luigi De Pace e Maria Ronca.

L’appuntamento è alle 18:30 presso il Comitato elettorale in Piazza Libertà n. 48.