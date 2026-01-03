Unicusano Avellino Basket, il campionato riparte da Livorno

Il nuovo anno per l’Unicusano Avellino Basket si apre con la trasferta sul campo della Libertas Livorno, match valido per la prima giornata di ritorno. Il parquet del Modigliani Forum è uno dei campi più caldi di tutta la Serie A2, per una tifoseria tra le più appassionati e calorose del panorama cestistico italiano. Per i biancoverdi non sarà facile affrontare il match di domani sera, palla a due alle 18.00, la componente ‘ambientale’ sarà una variabile non determinante, ma sicuramente un possibile fattore. Arbitri della gara di questa sera i signori Nale Enrico Boscolo, Daniele Yang Yao, Edoardo Ugolini. I due team ripartono dopo la sconfitta subita nell’ultimo turno. Gli irpini hanno perso in casa contro Scafati, Livorno si è fermata sul campo di Ruvo di Puglia.

Nel match di andata i biancoverdi uscirono vincitori, facendo prevalere così il fattore campo giocando un secondo tempo di grande livello. 87-80 il risultato del match giocato lo scorso otto novembre, decisivo il terzo periodo per i ragazzi di capitan Mussini, che riuscirono nella ripresa a cambiare passo. Ma la formazione labronica non demeritò, anzi, dimostrò di giocare una buona pallacanestro, di qualità ed un buon gioco di squadra. Non a caso il passo della Libertas è stato costante, frutto dell’ottimo lavoro impostato da coach Andrea Diana e tutta la società amaranto.

L’AVVERSARIO

Avery Woodson ha confermato di essere una eccellenza per questo torneo. All’andata mise a segno 27 punti, per lui in questa prima parte di stagione una media di 18.5 punti per partita. Diana ha impostato il gioco attorno ai suoi due americani, il secondo è Tiby, che il tecnico e lo staff livornese utilizzano anche da pivot. Una scelta che consente a Livorno di allargare il campo con il tiro da tre punti. Altro elemento fondamentale è Filloy, che nei minuti a disposizione sa sempre cosa fare. Da tre punti è pericoloso Luca Tozzi, mentre Filoni è il combattente del gruppo. Livorno è reduce da un mese di dicembre ha conquistato due vittorie e due sconfitte.

I NUMERI

Sono 80.5 i punti scritti a referto nelle 19 partite del girone d’andata dall’Unicusano Avellino Basket, che tira con il 53.0% da due, il, 36.0% da tre ed il 75.0% ai liberi. Sono 35.4 i rimbalzi catturati dal team avellinese.

Per Livorno Woodson è il miglior realizzatore con 18.5 punti di media seguito dai 17.2 punti di media per Tiby, un giocatore abile anche nel tiro dalla lunga distanza, specialità che vede in Tozzi il miglior esecutore con il 41.0%. Altro giocatore di grande pericolosità è Fabio Valentini con 11.3 punti di media. Sono 78.0 i punti di media realizzati dai livornesi.