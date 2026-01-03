Assalto al bancomat a Calitri, in Alta Irpinia è il secondo in tre giorni: indaga l’Arma

CALITRI – Un boato alle quattro di mattina, quello che ha allertato i residenti di Via Largo Croce e Piazza Salvatore Scoca a Calitri. In azione ancora una volta una banda che ha assaltato un bancomat. Ad appena tre giorni di distanza dall’ultimo raid, un altro sportello di erogazione del contante finisce nel mirino dei malviventi. Ad essere presa di mira stavolta è stata la Bpm ex filiale banca popolare di Bari, che si trova vicina all’ufficio postale. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e addetti alla vigilanza Cosmopol. In corso di quantificazione il bottino dei malviventi. Potrebbe essere la stessa banda che ha colpito solo tre giorni fa a Sant’Angelo dei Lombardi? Questo lo dovranno stabilire le indagini di Carabinieri e Procura. Tre giorni fa a Sant’Angelo dei Lombardi un raid con esplosivo alla filale Bper per far saltare in aria il bancomat. I residenti dalla zona avevano pensato in un primo momento ad un grosso petardo in realtà era invece l’ennesimo colpo sulla zona. La cassa era stata asportata con il denaro all’interno.