Santo Stefano del Sole, si colora di magia: in Piazza del Sole arrivano i Re Magi sui cammelli

Dopo le recenti iniziative natalizie, Santo Stefano del Sole si prepara a vivere un momento voluto fortemente dal Sindaco Gerardo Santoli e dall’amministrazione comunale: l’arrivo dei Re Magi a dorso di cammelli.

L’appuntamento è fissato per domenica 4 gennaio, a partire dalle ore 17:00, a Piazza del Sole.

“La magia del Natale non finisce mai nel nostro borgo”, sottolinea il Sindaco Gerardo Santoli. “Abbiamo voluto regalare ai nostri concittadini, e soprattutto ai più piccoli, un momento di stupore autentico. Vedere i Re Magi arrivare in Piazza del Sole sui loro cammelli sarà un’emozione unica che rimarrà impressa nel cuore di tutti. È un invito a riscoprire il senso di comunità e la gioia dello stare insieme”.