Unicusano Avellino Basket: al PalaDozza gara 1 è della Fortitudo

Gara 1 è della Flats Service Fortitudo Bologna. La squadra di coach Caja si è imposta con il punteggio di 76-58, in un match in cui i padroni di casa hanno scaricato addosso ad Avellino tutta l’adrenalina del play-off. I biancoverdi sono stati travolti nella prima frazione dalla squadra bolognese, non trovando mai tiri puliti e sbagliando quei pochi lasciati liberi. Per i biancoverdi il miglior realizzatore è Francis con 24 punti. Il dato statistico più evidente sono i rimbalzi: 46 per la Fortitudo, 14 quelli offensivi, 35 per i biancoverdi.

Calato il sipario su gara 1, sabato alle 20.30 sempre al PalaDozza ci sarà gara 2.

PRIMO QUARTO

Sin dal primo istante è play-off vero tra Fortitudo ed Avellino Basket. Le due squadre scendono in campo con elevata intensità ed aggressività. Il primo tentativo di allungo è della squadra di casa, che si porta avanti 14-6 con la tripla di Mastellari e coach Di Carlo ricorre al time-out. A sbloccare i biancoverdi è un libero di Jurkatamm. Avellino piazza un break di 5-1 per il 16-11, ma la Effe gioca bene e risponde con la tripla del +10 (21-11). Il quarto termina con i biancoverdi costretti a rincorrere 21-14.

SECONDO QUARTO

Il secondo quarto riparte all’insegna dell’intensità, ma è la Fortitudo ad avere in mano l’incontro. La squadra di Caja con un break di 8-0 tocca il 15 (29-14). Avellino pur giocando di squadra, non riesce mai a trovare un tiro aperto, con la difesa fortitudina a non lasciare spazi. Il team di casa schiera anche la zona, ma gli irpini non vedono mai il canestro. Francis con due triple di fila rianima i biancoverdi, che tornano sul -12 (32-20). I primi venti minuti terminano con il punteggio di 40-22 per i padroni di casa.

TERZO QUARTO

Due triple firmate Francis – Lewis permettono ad Avellino di partire bene portandosi sul 42-28. La Fortitudo non si scompone e subito torna a macinare gioco. Sarto è una sentenza e con la collaborazione di Anumba permette alla Effe di raggiungere il massimo vantaggio 51-30. Avellino prova a riportarsi in partita, ma ogni volta la squadra di casa riesce a respingere il rientro in partita degli ospiti. Il quarto termina con Bologna avanti 63-40

QUARTO QUARTO

Nel quarto periodo la Fortitudo allenta un po’ la presa, sebbene Caja chieda di mantenere alta l’attenzione. Sette punti di fila di Pullazi permettono ad Avellino di portarsi sul -14 (67-53) con un break di 13-4. Puntuale arriva la risposta bolognese, che vince gara 1 con il punteggio di 76-58.