Comunali Ariano, Grasso : il Comune sarà ponte tra territorio e istituzioni

ARIANO IRPINO- “Vogliamo un Comune capace di fare da ponte tra territorio e istituzioni, intercettando fondi regionali e PNRR e trasformandoli in servizi, opere e soluzioni reali”. L’idea che il candidato del centrosinistra Carmine Grasso ha lanciato a Contrada Tessanti, dove è stato presentato lil progetto per Ariano del medico aostenuto da Movimento Cinque Stelle, Noi di Centro e Socialisti . Una Contrada di Ariano Irpino che rappresenta “Un luogo che parla di lavoro, famiglia e radicamento. Da qui parte la mia idea di amministrazione: ascolto, presenza nelle contrade e risposte concrete.Abbiamo parlato di giovani, spopolamento, agricoltura, strade, infrastrutture e sanità territoriale. Temi decisivi, che richiedono programmazione e capacità di governo”. Grasso ha assicurato: “Nessuna contrada deve restare indietro.È tempo di Ariano”.