Il Maggio del Cimarosa: da Giovanni Bietti a Francesco Nicolosi

Il Conservatorio di Musica “Domenico Cimarosa” di Avellino si conferma centro d’eccellenza per l’alta formazione e la divulgazione musicale, presentando una serie di prestigiosi appuntamenti per il mese di maggio 2026. Un calendario che spazia dal repertorio pianistico internazionale alla riscoperta della tradizione campana, fino a momenti di approfondimento editoriale.

Gli appuntamenti in programma:

Martedì 12 maggio, ore 15.30 – Auditorium “V. Vitale” Per la rassegna “Le Corde – Incontri di chitarra” , curata dal Dipartimento archi e corde, il maestro Christian El Khouri si esibirà in un concerto solistico. L’appuntamento con la chitarra proseguirà mercoledì 13 maggio , dalle ore 9.00 alle ore 16.00 in Aula 50, con una Masterclass dedicata agli studenti dell’Istituto.

Per la rassegna , curata dal Dipartimento archi e corde, il maestro si esibirà in un concerto solistico. L’appuntamento con la chitarra proseguirà , dalle ore 9.00 alle ore 16.00 in Aula 50, con una dedicata agli studenti dell’Istituto. Martedì 12 maggio, ore 16.00 – Auditorium “Mario Cesa” Un focus sulla storia della musica con l’evento “Fedele Fenaroli e la ‘Scuola Napoletana’” . Il musicologo Cesare Corsi dialogherà con Davide Falsino . Il programma concertistico vedrà l’esecuzione di opere di Fenaroli e Falsino interpretate dai pianisti Antonella De Vinco e Davide Falsino, dal violoncellista Andrea Marotta e dall’Ensemble Vocale del “Cimarosa” diretto dal M° Rosario Totaro.

Un focus sulla storia della musica con l’evento . Il musicologo dialogherà con . Il programma concertistico vedrà l’esecuzione di opere di Fenaroli e Falsino interpretate dai pianisti Antonella De Vinco e Davide Falsino, dal violoncellista Andrea Marotta e dall’Ensemble Vocale del “Cimarosa” diretto dal M° Rosario Totaro. Mercoledì 13 maggio, ore 16.00 – Aula Magna “M. Cesa” Nuovo appuntamento con la rassegna editoriale “Parole di Musica” , a cura di Alessandra Carlotta Pellegrini. Il celebre musicista e divulgatore Giovanni Bietti presenterà il suo ultimo lavoro: “Mozart: le ultime tre sinfonie” (Carocci, 2024). L’autore dialogherà con Pierfrancesco Borrelli per un’analisi approfondita della produzione sinfonica mozartiana.

Nuovo appuntamento con la rassegna editoriale , a cura di Alessandra Carlotta Pellegrini. Il celebre musicista e divulgatore presenterà il suo ultimo lavoro: (Carocci, 2024). L’autore dialogherà con per un’analisi approfondita della produzione sinfonica mozartiana. 12, 13 e 14 maggio – Masterclass con il M° Francesco Nicolosi Alta formazione con la seconda edizione della Masterclass sul “Grande Repertorio Pianistico” tenuta dal M° Francesco Nicolosi. Il progetto d’istituto, coordinato dai docenti Nadia Testa, Carmela Palumbo, Pier Carmine Garzillo e Lucio Grimaldi, si concluderà giovedì 14 maggio alle ore 17.00 presso l’Auditorium “V. Vitale” con il Concerto Finale degli Allievi.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e rappresentano un’occasione imperdibile per la cittadinanza di accedere gratuitamente a momenti culturali di altissimo profilo accademico e artistico.