Unicef, Festa del papà 2026: la solidarietà come rinascita di comunità, educare alla speranza oltre le mura

“Perché è nella reciprocità della solidarietà che nasce una comunità più giusta, più forte e

davvero educante.”

In occasione della Festa del Papà, il Carcere di massima sicurezza “Nicola Graziano” di Avellino promuove, in collaborazione con UNICEF, un’iniziativa di altissimo valore umano ed educativo, capace di restituire centralità al ruolo della comunità educante nella sua forma più autentica e inclusiva.

Giunta alla sua seconda edizione, l’attività prevede laboratori creativi a carattere “green”, realizzati dai figli dei detenuti, che diventano protagonisti di un gesto semplice ma profondamente significativo: creare un dono, un pensiero, un segno concreto di affetto per i propri papà.

In questo contesto, la solidarietà si trasforma in un percorso condiviso, costruito sulla

collaborazione tra istituzioni, volontari UNICEF e famiglie, dove ogni azione assume un valore educativo profondo. Non si tratta soltanto di offrire un supporto materiale, ma di generare relazioni, senso di appartenenza e reciprocità.

Il progetto dei “regali sospesi”, donati dai volontari UNICEF ai bambini coinvolti nei laboratori, rappresenta un simbolo potente: un gesto che unisce, che accorcia le distanze e che restituisce dignità all’incontro tra chi dona e chi riceve. Una solidarietà che non è mai unilaterale, ma che si costruisce nello scambio, nell’ascolto e nel riconoscimento reciproco.

Questa esperienza assume così il valore di una vera e propria azione ri-educativa collettiva, capace di coinvolgere l’intera comunità educante – dentro e fuori le mura del carcere – in un percorso che mette al centro la persona, le relazioni e la possibilità di riscatto.

Educare, in questo senso, significa creare occasioni in cui la fragilità si trasforma in opportunità e in cui anche i contesti più complessi possono diventare luoghi di crescita, consapevolezza e umanità condivisa.