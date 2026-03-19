Unarma omaggia il luogotenente Cremonini per il suo pensionamento

L’Associazione Sindacale Carabinieri (UNARMA), La Storica sigla Sindacale dell’Arma dei Carabinieri, nelle persone del Segretario Nazionale aggiunto Giuseppe Possidente, del Segretario Regionale Raffaele Esposito e del Segretario Generale Provinciale di Avellino Massimiliano Lo Priore, salutano il Luogotenente C.S. Antonio Cremonini che, raggiunti in limiti di età, in questi giorni è andato in pensione.

“Questa associazione ha apprezzato profondamente la professionalità, la dedizione e l’umanità con cui ha assolto il proprio incarico. Sempre disponibile con tutti, si è distinto per la sua gentilezza propositività. Un punto di riferimento in ambito Provinciale. A lui vanno i nostri più sinceri auguri per il meritato traguardo”

Così in una nota il Segretario Generale Provinciale di Avellino, nonché Consigliere Regionale Massimiliano Lo Priore: “Il Luogotenente C.S. Antonio Cremonini è stato tra i nostri primi iscritti sin dalla nostra costituzione nell’anno 2019. Da subito ha sempre condiviso e apprezzato il nostro operato, spesso dandoci consigli che si sono rivelati importantissimi. Ha sempre creduto in UNARMA e nella nostra Segreteria Provinciale. Un vero padre di famiglia sempre disponibile, gentile e instancabile lavoratore. Per tutti noi Carabinieri e per la nostra associazione. Per noi di UNARMA AVELLINO è stato un icona e un orgoglio averlo come associato. Perdiamo un punto di riferimento. Siamo contenti che abbia raggiunto questo traguardo e che finalmente potrà godersi il meritato riposo lavorativo, dedicandosi in pieno a se stesso e alla propria famiglia. Caro Antonio noi tutti ti facciamo i nostri più fervidi auguri e sappi che per te ci saremo sempre. Un forte abbraccio di vero cuore.”