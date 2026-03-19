Ordine dei Commercialisti di Avellino, sala gremita per il primo convegno nella nuova sede

Grande successo e partecipazione al primo convegno svoltosi nella nuova sede

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avellino presso il

Terminal Air Campania di via Fariello. L’appuntamento dal titolo “La Definizione

Agevolata 2026 – Rottamazione Quinques”, uno degli eventi formativi più attesi

dell’anno per professionisti, imprese e operatori del settore fiscale e tributario.

L’evento ha registrato una folta partecipazione, con numerosi commercialisti, consulenti e

operatori del territorio, nonché naturalmente i membri del Consiglio dell’Ordine 2026-2030,

presenti nella nuova e accogliente sede dell’Ordine provinciale.

Dopo i saluti di apertura, affidati al Presidente Dottor Carmine Ferrara e al Direttore

Provinciale Avellino Agenzia Entrate – Riscossione, Dottor Amerigo Di Gennaro, i lavori sono proseguiti con un’approfondita relazione tecnica a cura di Marco Caputo,

Responsabile Settore Pianificazione e Morosità Rilevanti Regionale dell’Agenzia delle

Entrate – Riscossione, che ha illustrato gli aspetti principali della nuova normativa sulla

definizione agevolata.

“Questo convegno segna un importante passo per il nostro Ordine: non solo per l’attualità

dei temi trattati, ma anche come prima iniziativa ufficiale nella nuova sede – afferma il

Presidente Ferrara -. La forte partecipazione conferma il ruolo centrale dei commercialisti

come punto di riferimento per la comunità professionale e per le imprese del territorio”.

I partecipanti hanno espresso grande apprezzamento per i contenuti, la chiarezza

espositiva e la concretezza degli esempi pratici proposti, sottolineando l’importanza di

momenti formativi di alta qualità in un periodo di significativo cambiamento normativo.