UNICEF Avellino lancia la Campagna di Solidarietà Natale 2025

Il Comitato Provinciale UNICEF di Avellino, nell’ambito della collaborazione consolidata con enti, istituzioni, scuole, associazioni, aziende e forze dell’ordine del territorio, presenta la Campagna di Solidarietà Natale 2025, dal titolo: “La Solidarietà è negli occhi dei bambini: Ri-EDU-chi-AMO al NOI per un futuro migliore”.

L’iniziativa si propone di promuovere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e di sensibilizzare la comunità alla solidarietà, attraverso momenti di socializzazione, aggregazione e riflessione. L’obiettivo è creare in rete occasioni di incontro tra famiglie, bambini, nonni e cittadini, sperimentando forme di partecipazione attiva di solidarietà attraverso la

promozione di momenti di socializzazione, divertimento, aggregazione ma anche di riflessione, per sperimentare lo stare insieme costruttivo e solidale senza dimenticare le condizioni dei meno fortunati, vicini e lontani.

La campagna avrà inizio il 20 novembre 2025, in coincidenza con il 36° anniversario dell’approvazione della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, e si svolgerà nei Comuni della provincia di Avellino fino all’8 gennaio 2026.

Nell’ambito dell’iniziativa, i Comuni sono invitati a partecipare anche all’iniziativa nazionale “Go Blue”, illuminando simbolicamente di blu un monumento o un edificio rappresentativo per sottolineare l’importanza dei diritti dell’infanzia e adolescenza.