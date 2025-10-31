Sisma, a Summonte chiude il Municipio e la scuola

A seguito delle verifiche tecniche effettuate dopo gli eventi sismici dei giorni scorsi, ho ritenuto necessario disporre ad horas la chiusura dell’edificio comunale e del plesso scolastico di Summonte. Lo comunica il sindaco Ivo Capone. Si tratta di una misura che non poteva essere rimandata dopo la relazione dei tecnici che ha evidenziato seri danni alle strutture.

La sicurezza delle persone, dei nostri bambini e dei dipendenti comunali viene prima di tutto. Abbiamo già individuato le soluzioni organizzative per assicurare la continuità dei servizi. Per i piccoli alunni della scuola di Summonte proporremo che le attività possano essere svolte presso il centro sociale della frazione Starze.

Gli uffici comunali saranno operativi nei locali che ospitano attualmente la sede del Parco del Partenio, dove i cittadini potranno recarsi per le consuete esigenze amministrative.

Ringrazio i tecnici per la professionalità del loro lavoro, e anticipatamente tutta la comunità per la collaborazione e la comprensione.

Vi terrò aggiornati su ogni sviluppo e sulla ripresa di tutte le attività .

La sicurezza è una priorità condivisa: affrontiamo questo momento con responsabilità, serenità e fiducia.