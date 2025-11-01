Morano (Lega): Schlein all’Autostazione, molto discutibili sia la situazione che le dichiarazioni

“Una campagna elettorale quella del PD che fino ad ora si è distinta per scorrettezza istituzionale e bugie a larga profusione. La hanno definita “visita istituzionale” ma sinceramente quella di Schlein presso l’autistazione Air, è stata una manifestazione elettorale in piena regola. Elly Schlein non è un rappresentante del governo ma un segretario di partito in piena campagna elettorale è l’autostazione Air non è né di proprietà del partito democratico né del governatore uscente De Luca, ma di un’azienda pubblica controllata dalla Regione Campania e concessionaria del trasporto pubblico locale. Un’altra brutta caduta di stile a poche ore dal gravissimo caso della scuola altirpina che ha pubblicato sulla propria pagina facebook istituzionale il ‘santino elettorale’ dell’assessore regionale uscente Lucia Fortini: è questo il loro modo di intendere la politica? Il centrosinistra, con De Luca o con Fico, perde il pelo ma non il vizio”.

“Nella sua tappa elettorale ad Avellino Elly Schlein ha dato prova di una sua grande dote, quella di saper parlare in maniera chiara e molto veloce, peccato però che a quella velocità è riuscita ad inanellare una lunga serie di bugie in una manciata di secondi”, così Sabino Morano, candidato alle Regionali per la Lega di Avellino, commenta le parole della segretaria nazionale Pd pronunciate ieri durante la sua breve visita all’Autostazione Air.

“La prima bugia che ha detto è quella sui tagli della Meloni ai finanziamenti per il Sud. La verità, al contrario, è che per il Mezzogiorno questo governo ha già stanziato 26 miliardi di euro, soprattutto sul fronte delle infrastrutture. Anzi, come hanno ribadito i nostri parlamentari Zinzi e Cantalamessa, mai tanti fondi sono stati stanziati come da quando è ministro delle Infrastrutture Salvini. Poi ci sono i 560 milioni dell’Agenda Sud del ministro Valditara; il rifinanziamento della misura Resto al Sud con 850 milioni, per arginare lo spopolamento delle aree interne; la Zes Unica, che è arrivata a 7 miliardi e 600 milioni di euro; il fondo di 550 milioni per le aziende che investono in ricerca, sviluppo e innovazione… insomma, tante bugie. E anche se le recita velocemente, sempre bugie restano. Ma la bugia più grande di tutte è quella di esserci venuta a dire che ringrazia De Luca per quello che ha fatto negli ultimi 10 anni e che ora l’intera coalizione è unita attorno al loro candidato presidente Roberto Fico, un esponente di quei Cinque Stelle che di De Luca hanno sempre detto peste e corna. Sono bugie che hanno le gambe corte: sia i Cinque Stelle che il centrosinistra di Schlein toglieranno le tende dalla Regione Campania alla stessa velocità con cui ripetono queste menzogne”.