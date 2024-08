Una terza vettura coinvolta nello sinistro? La venticinquenne indagata per omicidio stradale

VALLO LAURO- Una terza vettura coinvolta nel tragico incidente sulla Ss403 costato la vita al quarantottenne Domenico Romano? E’ l’ipotesi a cui lavorano da ore gli inquirenti, gli agenti del Commissariato di Ps di Lauro agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi. Elementi significativi a questa ipotesi sarebbero arrivati anche dai video della sorveglianza pubblica e privata attivi sulla Ss403, sono molti lungo la strada che dal Vallo di Lauro attraversa quattro comuni fino a giungere a Nola. In questo caso da Lauro a Sopravia, frazione di Pago Vallo Lauro. Quale sia il ruolo della vettura, che non è stata coinvolta direttamente nel sinistro mortale e’ in fase di accertamento da parte della Polizia di Stato. Ci sono stati contatti con la Cinquecento. Anche la vettura in questione potrebbe finire sotto sequestro. Nessun contatto pero’ con la Citroen che da Nola proveniva in direzione Lauro. Al lavoro c’è anche il personale della Scientifica della Questura di Avellino. Nelle prossime ore potrebbe arrivare una svolta alle indagini della Procura, coordinate dal sostituto Cecilia Annecchini. Dalle prime evidenze emerse c’e’ un dato incontrovertibile: la velocità. Dalle immagini e dai danni provocati dall’impatto e’ evidente che ci sia il concorso della velocità per i danni subiti dai mezzi. Ma tutti questi particolari sono in corso di accertamento da parte degli agenti del presidio di sicurezza di Viale dei Platani. Indagini che come sempre avviene in casi di incidenti, in particolare con esito mortale, interesseranno anche i dispositivi cellulari delle persone coinvolte. A supporto degli agenti del Commissariato, questa mattina ad operare ulteriormente rilievi sul luogo del sinistro mortale anche il personale della Polizia Stradale.

I PROVVEDIMENTI

Intanto, anche per consentire gli accertamenti irripetibili sulle vetture, la Procura della Repubblica di Avellino ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale e lesioni gravi la venticinquenne alla guida della Cinquecento che è finita contro la Citroen dove viaggiavano Domenico Romano e la sua famiglia. Un atto dovuto, visto che la Procura si prepara a disporre anche l’esame medico legale sulla salma del quarantottenne. Nelle prossime ore dovrebbero essere notificati gli avvisi. Molto probabile che il conferimento dell’incarico avverra’ lunedi’.

LE CONDIZIONI DEI FERITI

Stazionarie ma non di imminente pericolo di vita le condizioni della moglie e del figlio di nove anni della vittima. Sono ricoverati al Moscati e al Santobono. Tutto il Vallo di Lauro prega per la loro guarigione. Fuori pericolo anche la venticinquenne alla guida della Cinquecento, ricoverata all’Ospedale del Mare dove oggi ha subito anche un intervento chirurgico.