La Lamborghini della Polizia lungo il Corso: iniziativa di educazione stradale

La Lamborghini Huracan in dotazione alla Polizia lungo Corso Vittorio Emanuele. La fuoriserie, utilizzata anche per il trasporto di organi e il cui impiego ha contribuito a salvare molte vite, ha suscitato interesse e curiosità nei passanti, soprattutto nei più piccoli che non hanno esitato a farsi fotografare insieme al veicolo.

La Lamborghini azzurra ha impreziosito l’iniziativa “E…State con noi – Campagna di prevenzione e di educazione stradale della Polizia di Stato”, avviata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dalla Questura di Avellino e dal Servizio Polizia Stradale per promuovere la diffusione della cultura della guida responsabile e sostenibile.

Presente anche il Pullman Azzurro, una vera e propria aula didattica multimediale itinerante in cui è possibile entrare in contatto virtuale con quelli che possono essere i pericoli della strada. Tra le altre cose i partecipanti (quasi tutti giovanissimi) sono stati messi alla prova con dei percorsi che hanno affrontato indossando degli occhiali che danno la percezione di quello che può accadere se si è alla guida in stato d’alterazione dovuto all’uso di alcool, sostanze stupefacenti o stanchezza.

Grande la partecipazione per l’iniziativa svolta nei pressi della Villa Comunale del capoluogo.