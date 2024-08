Incendi a Calitri, Di Maio: “Speriamo di individuare questi mitomani criminali assicurandoli alle patrie galere”

Il territorio irpino continua a bruciare, tanti sono gli incendi registrati finora e tanto è il duro lavoro che stanno svolgendo i caschi rossi.

Nella giornata di oggi, venerdì 2 agosto, si sono registrati vari incendi rispettivamente nei seguenti comuni: Solofra, Aquilonia, Calitri e Castelvetere.

In merito al Comune di Calitri stesso il primo cittadino Michele Di Maio ha riportato una nota sui social su quanto accaduto e che di seguito riportiamo:

“Oggi è stata una giornata infernale per il nostro territorio. Stamattina alle 7:00 sono stati appiccati ben 4 incendi dolosi e a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro. L’incendio al momento è circoscritto ma non domato, di notte non si può operare, troppo pericoloso. C’è comunque una squadra antincendio della comunità montana di pattuglia sul posto. Sono andati bruciati 300 ettari di bosco, qualche uliveto, alcuni terreni incolti e tantissime stoppie. Alcune abitazioni rurali disabitate sono state interessate dalle fiamme. Voglio ringraziare le squadre antincendio della comunità montana, i vigili del fuoco, gli agricoltori volontari, i carabinieri della locale stazione, i carabinieri forestali di Lacedonia, i piloti del canadair e degli elicotteri. Senza di loro il danno sarebbe stato ancora più grande. Domani opereremo per domare completamente l’incendio e per bonificare l’intera area a partire dalla Taverna del Passo a Santa Zaccaria, dalle masserie Maffucci fino ai bordi del bosco di Castiglione. Speriamo quanto prima di individuare questi mitomani criminali, assicurandoli alle patrie galere”.