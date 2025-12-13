Una scuola per il futuro, tutto pronto per l’ Open Day dell’istituto Amatucci

AVELLINO- Per alcune famiglie e studenti è il tempo della scelta. Decidere la scuola superiore è una scelta importante e cruciale nella vita di ogni discente. In questo momento storico gli Istituti Professionali offrono la possibilità di entrare velocemente nel mondo del lavoro. Questi istituti sono pensati per sviluppare competenze tecniche e pratiche, preparando gli studenti ad affrontare le sfide del mercato con una preparazione immediatamente applicabile. L’istituto Amatucci in Viale Italia ad Avellino rappresenta un punto di riferimento dal punto di vista formativo con i suoi sei indirizzi: Meccanica ed Elettronica(MAT), Socio Sanitario, Ottico, Odontotecnico, Commerciale(Web Community), Moda. Il mercato del lavoro chiede sempre più questi profili.

I dati economici nel 2024 hanno evidenziato che manca quasi il 74% di installatori e manutentori elettrici. Anche nelle professioni tecniche sanitarie il dato rasenta il 60 %. In questo quadro l’Istituto Amatucci cerca nel proprio territorio di ridurre questo scollamento tra le competenze insegnate e le richieste del mercato. La scuola dallo scorso anno ha aderito alla filiera formativa tecnologico-professionale 4+2. Si tratta di un percorso di quattro anni di scuola superiore e due negli ITS Academy integrati con esperienze a stretto contatto con le aziende. Si darà più spazio ai programmi di alternanza scuola-lavoro e didattica laboratoriale per favorire l’ingresso degli studenti nel mondo del lavoro.

Al termine dei quattro anni lo studente diplomato deciderà se continuare gli studi o entrare nel mondo del lavoro.

Grande attenzione è stata dedicata all’alternanza scuola lavoro per tutti i 6 indirizzi di studi. Firenze, Milano, Roma e Barcellona sono alcune mete dove gli studenti più meritevoli dell’Amatucci possono gratuitamente accedere a percorsi di Alternanza Scuola lavoro, in grandi strutture di settore.I tanti laboratori aperti quest’anno( Motoristica, Macchine CNC, Elettronica, Elettrotecnica, Manutenzione, Moda) insieme a quelli già aperti da anni completano un’offerta formativa di grande qualità. L’open day del 13 dicembre e del 17 gennaio permetterà di poter vedere dal vivo una scuola che rappresenta il punto di riferimento per la provincia di Avellino.