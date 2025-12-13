Aggressione al vicesindaco di Rotondi: revocati i domiciliari ad uno degli autori

ROTONDI- Il Gip del Tribunale di Avellino ha revocato gli arresti domiciliari nei confronti di uno dei due aggressori del vicesindaco di Rotondi Bartolomeo Esposito, fatto avvenuto lo scorso 12 luglio all’interno di un bar del comune caudino. Luigi Cuozzo era stato sottoposto alla misura cautelare per il delitto di lesioni aggravate sulla base degli accertamenti degli agenti del locale Commissariato di Ps di Cervinara che avevano eseguito la misura cautelare nei suoi confronti. Alla luce di una serie di circostanze, a partire dal fatto che la Procura di Avellino ha esercitato l’azione penale chiedendo il giudizio immediato nei suoi confronti (l’imputato ha scelto l’abbreviato), il difensore di Cuozzo, l’ avvocato Stefano Melisi, ha presentato istanza di attenuazione o revoca della misura cautelare. La Procura aveva espresso parere contrario alla revoca della misura, il Gip ha invece deciso che le esigenze cautelari sono venute meno e ha disposto la revoca.