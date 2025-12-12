Montevergine, l’Abate: la speranza ci aiuti nell’attesa che tutto torni alla normalità

MERCOGLIANO- “Uno scrigno di arte, soprattutto di fede e anche di aggregazione”. L’ Abate Riccardo Guariglia apre le porte del Loreto per il decimo anno consecutivo le porte del Palazzo Abbaziale di Loreto “Natale in Abbazia”, edizione 2025. Un evento che quest’anno coincide con un momento particolare per la Comunita’ Benedettina di Montevergine e per tutti i fedeli di “Mamma Schiavona”, l’attesa che venga ripristinata la viabilità per raggiungere il Santuario dopo la frana che ha di fatto impedito di raggiungere la meta di migliaia di fedeli. “Diceva Papa Francesco nella lettera di indizione del Giubileo. Noi dobbiamo chiudere il Giubileo a Montevergine questo Natale. Auguriamoci che proprio la speranza ci aiuti nell’attesa, che tutto torni alla normalità”. Intanto le attivita’ e gli eventi legati al Natale in Abbazia andranno avanti fino a domenica 14 dicembre.