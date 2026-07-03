Una scelta d’amore nel momento più difficile: al Moscati prelevati fegato e reni di una giovane donna

Nel momento del dolore più profondo, una famiglia ha scelto di trasformare una perdita in una concreta possibilità di vita per altre persone. Un gesto di straordinaria generosità che nei giorni scorsi ha consentito all’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino di portare a termine con successo un nuovo prelievo multiorgano.

La donatrice era una giovane donna irpina, deceduta a seguito di una vasta emorragia cerebrale. Dopo aver raccolto il consenso il consenso alla donazione degli organi dal marito e dai figli, sono state avviate tutte le procedure previste.

Trascorso il periodo di osservazione per l’accertamento della morte encefalica, durato sei ore, la Commissione incaricata ha certificato il decesso. Sotto la supervisione del Centro Regionale Trapianti e la gestione del Coordinamento Aziendale Trapianti dell’Azienda Moscati, si è quindi attivata la complessa macchina organizzativa che ha visto convergere ad Avellino le équipe chirurgiche provenienti dai centri trapianto destinatari degli organi. Sono stati prelevati il fegato e i due reni: il fegato è stato destinato a un centro trapianti fuori regione, mentre i reni sono stati assegnati a pazienti campani. Gli altri organi non sono risultati idonei al prelievo.

Determinante il lavoro svolto dal Coordinamento Aziendale Trapianti, in stretta collaborazione con la Terapia Intensiva guidata dal responsabile Angelo Buglione e con tutte le professionalità coinvolte nelle diverse fasi del percorso, garantendo il rigoroso rispetto dei protocolli clinici e organizzativi.

«Desidero esprimere, innanzitutto, la più sincera gratitudine al marito e ai figli della donatrice – dichiara il Direttore Generale dell’Azienda Moscati, Germano Perito –. In un momento di immenso dolore hanno saputo compiere una scelta di sensibilità e altruismo, offrendo una nuova speranza a persone che attendono un trapianto. Un ringraziamento va inoltre al Centro Regionale Trapianti, al Coordinamento Aziendale Trapianti e a tutti i professionisti coinvolti, che hanno assicurato con competenza e tempestività il corretto svolgimento di un percorso complesso. Ogni donazione rappresenta un’opportunità preziosa per chi è in lista d’attesa e ci ricorda quanto sia importante diffondere la cultura della donazione degli organi: una scelta capace di trasformare una tragedia in speranza».