Paura a Montoro, in fiamme una baracca adibita a deposito agricolo

Oggi venerdì 3 luglio intorno alle ore 14:00 una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino è intervenuta in via Santa Margherita, nel territorio di Montoro, a seguito della segnalazione di un incendio che ha interessato una baracca adibita a deposito di attrezzi agricoli. Sul posto sono intervenuti una squadra con Autopompa Serbatoio (APS) e, a supporto delle operazioni di spegnimento, altro personale con Autobotte Pompa (ABP).

L’intervento ha consentito di domare le fiamme e di evitare la propagazione dell’incendio alle aree circostanti. Al termine delle operazioni, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla completa bonifica dell’area interessata, mettendo in sicurezza il sito. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri della Stazione di Montoro, per gli adempimenti di competenza.