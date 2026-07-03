Consiglio Comunale di Avellino, Colucci (FI): “Orgoglioso per l’elezione di Gerardo Melillo. Con l’ex sindaca Nargi, squadra di valore”

Grande soddisfazione in casa Forza Italia per gli equilibri scaturiti dall’ultimo Consiglio Comunale di Avellino. A esprimere il proprio entusiasmo e il proprio plauso è Antonio Colucci, segretario del coordinamento di Forza Italia per il mandamento baianese, che ha voluto dedicare un messaggio speciale ai vertici della nuova amministrazione cittadina.

Il plauso al neo vice presidente Gerardo Melillo

L’elezione dell’amico Gerardo Melillo alla carica di vice presidente del consiglio comunale è una notizia che mi riempie di orgoglio, sia dal punto di vista politico che personale, dichiara Antonio Colucci. Gerardo è una persona che si è sempre distinta negli anni per un attaccamento viscerale e un impegno costante per la propria città. Lo ha fatto sempre mettendo in campo tre doti che oggi, in politica, fanno la differenza: serietà, competenza e una straordinaria forza di volontà. A lui, che considero un amico sincero, vanno i miei più calorosi e affettuosi auguri per questo nuovo e prestigioso incarico.

Il segretario del mandamento baianese non ha mancato di rivolgere un pensiero affettuoso e di stima anche al per l’ex primo cittadino Laura Nargi. Accanto al traguardo di Gerardo, voglio rivolgere i miei più sentiti auguri di buon lavoro al ex sindaca Laura Nargi, una persona a cui voglio un gran bene e di cui stimo profondamente le qualità umane e amministrative. Sono assolutamente certo che, lavorando in sinergia, Laura e Gerardo sapranno fare un ottimo lavoro per il futuro e lo sviluppo di Avellino, guidando la città con la lungimiranza e la concretezza che meritano i suoi cittadini. Gli auguri vanno anche a tutti i neo eletti della nostra squadra.