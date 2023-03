Una raccolta firme per “gambizzare Festa”: uno scherzo o un avvertimento?

Pennarello nero, tutto in maiuscolo. Dal tono fermo e deciso. Si invita a raccogliere firme per “gambizzare Festa”, ovvero il sindaco. Un invito esplicito, rivolto a tutta Avellino. Poco dopo le 13 di questa mattina, la scritta è apparsa su un muro di palazzo di città, più precisamente su una parete dell’ufficio anagrafe.

I vigili urbani, dopo averla scoperta, hanno avvisato immediatamente gli uffici del primo cittadino e lo stesso sindaco, il quale sta va valutando il da farsi, ovvero se denunciare l’episodio o se derubricarlo a scherzo di pessimo gusto.

In ogni caso, anche se si dovesse trattare di qualche imbecille buontempone, forse non proprio questo il modo di scherzare e non bisogna mai dimenticarsi che imbrattare le cose pubbliche non è una bella abitudine.