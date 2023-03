Marzano, polizia in cattedra contro bullismo e dipendenze

MARZANO DI NOLA- “I dieci euro che spendereste per la droga, usateli per mangiare una pizza insieme agli amici o alla vostra fidanzatina. Perche’ alcol e droghe hanno un riflesso sia sulla vostra vita che sullo stesso rendimento scolastico”. Un po’ dirigente di Polizia e molto “padre’, cosi’ il vicequestore Elio Iannuzzi ha esortato la platea dei giovani studenti dell’Alberghiero di Marzano di Nola a stare lontani dalle dipendenze. Un incontro che rinsalda la collaborazione tra l’Istituto di istruzione secondaria nel Vallo di Lauro e la Polizia e che per circa due ore ha visto prospettare agli alunni la condizione e gli effetti che a livello giuridico e a livello familiare e sociale puo’ comportare l’abuso di alcol e l’utilizzo di droghe. Non una lezione piuttosto un confronto a viso aperto con i ragazzi, quello organizzato dalla dirigente Luigia Conte e dai docenti Antonio Mazzocca e Rosa Moccia nell’ambito di una programmazione scolastica ed un percordo contro devianze e bullismo. Al dirigente del Commissariato di Lauro Elio Iannuzzi e all’ispettore Carlo De Luca il compito di rappresentare ai ragazzi, anche grazie all’uso di slides, tutti i rischi connessi. Ma anche l’occasione per ribadire un invito che il dirigente del Commissariato ha spesso rinnovato nelle sue visite alle scuole della zona: “La Polizia e’ al vostro fianco, non dovete vedere solo l’aspetto repressivo, il Commissariato e’ aperto sempre sia per voi che per le vostre famiglie. Se avete disagi o problemi legati a dipendenze o bullismo, siamo sempre disponibili ad ascoltare”. Tantissime le domande degli studenti, quelle che sono state utili a sfatare tanti luoghi comuni che ancora circolano soprattutto sulle droghe leggere. All’ispettore De Luca il compito di chiarire che tutto dipende dalla percentuale di thc (meglio noto come principio attivo) , che non deve mai superare la soglia illegale a livello comunitario. Infine anche un invito ai ragazzi, quello rilanciato dalla dirigente Conte a non temere di sembrare poco alla moda o “sfigati” non accettando di usare droghe o alcol. Puntare ad avere una personalita’ senza timore. Sintetizzando cosi’ il senso di una mattinata contro le dipendenze.