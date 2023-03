Italia’s Got Talent, anche la stampa internazionale parla di Avellino

E chi se lo aspettava. La tappa avellinese di Italia’s Got Talent ha avuto una eco vastissima sulla stampa internazionale, un ottimo spunto per il capoluogo irpino per far girare ancor di più il proprio nome nei “circuiti” che contano. Il celebre variety.com ha dedicato all’evento di Avellino ed al teatro “Gesualdo” un ampio articolo, nel quale, in particolare, si parla degli attori Aurora e Fru.

E’ scritto che i due “sono membri dei The Jackal, un gruppo di comici napoletani che ha guadagnato popolarità su YouTube” e che parteciperanno all’ edizione 2023 di Italia’s Got Talent, le cui audizioni hanno avuto inizio ad Avellino, città del Sud Italia.

Molto soddisfatto il sindaco Gianluca Festa. “Ancora una volta Italia’s Got Talent ha scelto il nostro Teatro per le performance artistiche dei partecipanti ad uno degli show più amati dagli italiani, afferma.

“E come è accaduto più volte durante questa stagione teatrale, Avellino e l’Irpinia hanno risposto presente facendo registrare due straordinarie serate da sold out. I colori e l’entusiasmo che hanno invaso la platea e la bravura dei tanti partecipanti arrivati ad Avellino da tutto il Mezzogiorno ci dicono che ormai il “Gesualdo” è entrato a pieno titolo nei grandi teatri d’Italia ed oggi è un punto di riferimento per tutte le grandi produzioni. Grazie a IGT per aver rinsaldato il sodalizio con Avellino. Alla prossima. Avellino è Spettacolo”, conclude.

Ialia’s Got Talent ha cambiato bandiera: ha lasciato Sky per approdare su Disney+. Non è una novità infatti che la nuova edizione del talent sarà visibile solo per gli abbonati della piattaforma e non andrà mai in onda in tv: chi vorrà vedere il programma dovrà sottoscrivere l’abbonamento a Disney+.

La data di pubblicazione delle puntate ancora non è stata resa nota. Di certo però sono i conduttori e i giudici: Italia’s Got Talent ha subito un vero e proprio restyling. Ad affiancare Mara Maionchi e Frank Matano, veterano dello show, ci saranno Elettra Lamborghini e Khaby Lame. Lo scorso anno c’erano Elio e Federica Pellegrini. Altra grande novità riguarda i presentatori: non ci sarà più Lodovica Comello, al suo posto vedremo Aurora Leone e Gianluca Colucci, in arte Fru, come detto noto duo dei The Jackal.

Sulla pagina ufficiale di Instagram dello spettacolo, inoltre, ampio spazio è stato dato al teatro Carlo Gesualdo di Avellino.